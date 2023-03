Battlefield 2042 heeft sinds de release de nodige (content) updates gehad en zo zijn onlangs de Classes teruggebracht naar de shooter. Daarbovenop is het vierde seizoen – Eleventh Hour – niet al te lang geleden van start gegaan, waarbij ook natuurlijk een nieuwe battle pass beschikbaar is gesteld.

Via een persbericht heeft EA met ons gedeeld dat Battlefield 2042 tijdelijk zonder kosten via Steam te spelen is. Bovendien heeft de shooter een fikse prijsverlaging gekregen, mocht de gratis trial je overtuigd hebben. De gratis trial is nog tot morgen beschikbaar en je hebt meteeen toegang tot alle maps en het genoemde Class-systeem.