Sony besloot tijdens de vorige generatie – voor het eerst – de PlayStation 4 van een upgrade te voorzien in de vorm van de PlayStation 4 Pro. Inmiddels is de volgende console al een tijdje (beperkt) op de markt en lijkt het een kwestie van tijd voordat de PlayStation 5 eenzelfde behandeling gaat krijgen.

Insider Gaming meldt nu dat Sony wel degelijk aan een dergelijke upgrade werkt, die eind 2024 gelanceerd moet worden. Deze upgrade zou niet hetzelfde zijn als de PlayStation 5 met verwijderbare disc drive, waar al langer geruchten over gaan en nog steeds in september van dit jaar verkrijgbaar moet zijn. De PlayStation 5 Pro zou als vanzelfsprekend krachtiger moeten zijn, met een nadruk op betere ray tracing prestaties, waarvan onlangs al een nieuw patent van Mark Cerny is opgeduikeld.

De genoemde lancering in 2024 zou dus vier jaar na de release van de PlayStation 5 zijn, wat een iets andere tijdlijn schetst ten opzichte van de vorige generatie: toen lanceerde de PlayStation 4 Pro al na drie jaar. Insider Gaming doet tevens een uitspraak over de PlayStation 6, die op z’n vroegst pas in 2028 op de markt moet komen.