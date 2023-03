Vorige zomer werd officieel bevestigd dat ontwikkelaar Hangar 13 momenteel aan het werk is aan een nieuwe game in de Mafia-franchise. We weten verder eigenlijk nog niets over de game, maar een recente vacature geeft wel een beetje info weg. Dit is wat verwacht wordt van de nieuwe medewerker:

‘Create and maintain tools for an unannounced multi-platform game currently in pre-production using Unreal Engine 5.’

Uiteraard wordt er niet letterlijk verwezen naar ‘Mafia 4’ of iets dergelijks (de game is dan ook nog niet met een officiële naam aangekondigd), maar de kans lijkt groot dat het over het Mafia-project gaat. Uiteraard is dit niet zeker en kan dit ook over een ander project gaan. De overstap naar de Unreal Engine zou bovendien verrassend zijn, want voordien werkten Mafia-games telkens op een interne engine.

We houden jullie op de hoogte van eventuele updates.