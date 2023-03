Vorig jaar augustus werd Atlas Fallen aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De actie-RPG zal op 16 mei 2023 verschijnen, alleen hebben we nog geen gameplay gezien. Daar is nu verandering in gekomen.

Er is een trailer verschenen van Atlas Fallen waarin de gameplay aan bod komt. De trailer laat kort zien wat er te doen zal zijn in de actie-RPG. Zo vecht je onder andere tegen grote monsters en je hebt de beschikking om je snel over het zand te verplaatsten. De gameplaytrailer van Atlas Fallen check je hieronder.