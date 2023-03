Als we de Koelnmesse en The German Games Industry Association mogen geloven, dan zullen er tijdens gamescom 2023 meer bedrijven dan ooit aanwezig zijn. Tevens zal een groot bedrijf dat vorig jaar afwezig was weer terugkeren.

Volgens de organisatoren van de Duitse gamebeurs hebben al 10% meer firma’s zich ingeschreven tijdens de ‘early bird’-fase dan in 2022. Het is nog niet bekendgemaakt welke handelsondernemingen hieronder vallen, maar er zit wel een groot bekend bedrijf bij dat vorig jaar niet op de beursvloer aanwezig was.

Als we gaan kijken wie vorig jaar de Duitse beurs oversloeg, dan zijn de twee grootste namen Nintendo en Sony PlayStation. Bekende uitgevers die niet aanwezig waren tijdens gamescom 2022 waren onder andere Ubisoft, SEGA en 2K. Hopelijk krijgen we snel te horen welk groot bedrijf dit jaar zijn rentree maakt.