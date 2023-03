Assetto Corsa staat bij menig simracer hoog in het vaandel vanwege diens realisme. Assetto Corsa Competizione is al geruime tijd verkrijgbaar, maar die titel richt zich slechts op GT3 en GT4 auto’s en zodoende zijn er behoorlijk wat bolides niet aanwezig.

De Italiaanse studio Kunos Simulazioni werkt aan Assetto Corsa 2 en het was reeds bekend dat de sim ergens in 2024 moet gaan lanceren. Uit een fiscaal rapport (via MauroNL op Twitter) van Digital Bros, eigenaar van uitgever 505 Games, blijkt nu dat het vervolg in de lente van 2024 verkrijgbaar moet zijn.

Platforms en een specifieke releasedatum werden nog niet genoemd, hoewel we aannemen dat de game in ieder geval voor pc, de PlayStation 5 en Xbox Series X|S in ontwikkeling is.

The Assetto Corsa franchise has sold over 28 million units as of December 31, 2022. Revenues for the franchise have exceeded €104m since its inception in 2014.

The "second version" of Assetto Corsa is planned for a Spring 2024 release. pic.twitter.com/TNGYIn6WhQ

— MauroNL (@MauroNL3) March 15, 2023