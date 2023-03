Street Fighter liefhebbers hebben er inmiddels meer dan 7 jaar op moeten wachten, maar in juni verschijnt het nieuwe deel in de franchise. Street Fighter 6 ligt namelijk vanaf 2 juni in de schappen en dan kan het virtuele slagveld met verschillende personages weer beginnen. Naarmate de release nadert, hebben we hier en daar al wat gevechten gezien en daar komt er nu eentje van bij.

Capcom heeft een nieuwe video gedeeld, waarin twee leden van het team het tegen elkaar opnemen. De personages die hiervoor zijn gekozen zijn Zangief en Marisa. Het resultaat? Vele harde klappen, counters en speciale moves waar je U tegen kan zeggen. Benieuwd wie er wint of wat voor moves Zangief en Marisa hebben? Kijk dan zeker even naar de onderstaande beelden.