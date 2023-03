Nu Konami binnenkort Silent Hill weer en full force op de markt gooit, lijkt het best mogelijk dat er nog andere grote franchises uit de stal van de uitgever zullen volgen. Volgens een recent aangevraagd – en onlangs gepubliceerd – trademark (door Gematsu ontdekt en op Twitter gezet) zou dit alvast het geval kunnen zijn met Castlevania.

Het trademark luistert naar de naam ‘Project Zircon’ en is bedoeld als “software voor commerciële videogame machines”. Het project is verder in nevelen gehuld, maar het woord ‘Zircon’ zal bij enkelen vast nog een belletje doen rinkelen. Dat is namelijk ook de naam van een juweel uit de klassieker Castlevania: Symphony of the Night.

Komt er een nieuwe Castlevania-game aan? De toekomst zal het uitwijzen. Stay tuned!