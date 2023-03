Vorig jaar bracht Rockstar Games de Los Santos Drug Wars update naar Grand Theft Auto Online. Voor iedereen die het toen gemist heeft, betrof het hier pas het eerste deel en we hebben even moeten wachten op het vervolg. Goed nieuws, die is vandaag beschikbaar gesteld voor het online universum van Grand Theft Auto.

Het gaat hier specifiek om de Los Santos Drug Wars: The Last Dose update die komt met nieuwe missies, activiteiten, voertuigen en nog veel meer. Met andere woorden: het is de moeite waard om GTA Online aan te slingeren en in de nieuwe content te duiken. Het is namelijk best wel wat dat nu wordt toegevoegd middels een gratis update.

Missies

The Last Dose is het slotstuk en dus de finale van de Los Santos Drug Wars. Je krijgt vijf gloednieuwe missies voorgeschoteld, waarin jij met Dax en de Fooliganz in een avontuur duiken dat bol staat van de bekende gezichten, kidnapping, sabotage en nog veel meer. Dit terwijl je ook nog strijdt tegen extreme psychedelische drugs.

Het verhaal gaat verder en je zult over deze vijf missies ontdekken hoe deze oorlog zal aflopen. Ondertussen heb je er ook nog wat mee te winnen, gezien je naam voor jezelf maakt en dat komt natuurlijk met de nodige financiële vergoedingen. Rockstar heeft per missie een korte omschrijvingen gegeven, zie hieronder:

This is an Intervention – Head to the Fooliganz’ annual meet-up to get back into the swing of things. Surely nothing could sour the mood. It’s always a good idea to bring snacks to a party, but you may as well come fully equipped with body armor and automatic weapons too.

– Head to the Fooliganz’ annual meet-up to get back into the swing of things. Surely nothing could sour the mood. It’s always a good idea to bring snacks to a party, but you may as well come fully equipped with body armor and automatic weapons too. Unusual Suspects – Dax isn’t the type to allow the abduction of one of his own slide — let The Lost and their hippie allies know this aggression will not stand and learn what you can about Labrat’s captors along the way. Intimidation is always necessary in this kind of business, but be careful you don’t kill the gang leaders who might be able to give you some answers.

– Dax isn’t the type to allow the abduction of one of his own slide — let The Lost and their hippie allies know this aggression will not stand and learn what you can about Labrat’s captors along the way. Intimidation is always necessary in this kind of business, but be careful you don’t kill the gang leaders who might be able to give you some answers. FriedMind – Storm the FriedMind Pharmaceuticals HQ to gather clues, rescue the missing members of the troupe, and return them safely to The Freakshop. The stealthy approach could be the smart way of getting in and out without raising the alarm but keep your head on a swivel and check your corners — it only takes one guard with a shotgun to end you.

– Storm the FriedMind Pharmaceuticals HQ to gather clues, rescue the missing members of the troupe, and return them safely to The Freakshop. The stealthy approach could be the smart way of getting in and out without raising the alarm but keep your head on a swivel and check your corners — it only takes one guard with a shotgun to end you. Checking In – Pay a visit to the local rehab facility that’s running trials using Labrat’s stolen recipe. Be careful, or you might end up becoming a test subject. Protecting Dax and Luchadora should be your top priority when heading into the maelstrom, so lead the charge and remove as much resistance as you can. The troupe relies on you, Fresh Meat.

– Pay a visit to the local rehab facility that’s running trials using Labrat’s stolen recipe. Be careful, or you might end up becoming a test subject. Protecting Dax and Luchadora should be your top priority when heading into the maelstrom, so lead the charge and remove as much resistance as you can. The troupe relies on you, Fresh Meat. BDKD – Add final insult to injury by clearing out your competition’s remaining supply and stomping them out of existence in the process. That’s the Fooliganz way. There’ll be no stopping Dax from attempting to procure every bit of product he can get his hands on. Be ready to keep a lot of heat off his back when the time comes and make use of every bit of cover you can find.

Ondertussen krijg je nog te maken met Dr. Isiah Friedlander die besloten heeft zich ook in de oorlog te mengen met zijn onderneming FriedMind Pharmaceuticals. Hij zet alles op alles om als zakelijke winnaar als beste uit de bus te komen en hij schuwt duistere criminele praktijken niet. Aan jou om hem te stoppen.

Voertuigen

Afgezien van de vijf nieuwe missies en het verhaal, komt deze update ook nog met een tweetal nieuwe voertuigen en dat zijn de volgende:

Ocelot Virtue met de FriedMind-livery – Ontvang je gratis bij voltooien van de vijf missies. GTA+-leden kunnen de Ocelot Virtue gratis ophalen bij Legendary Motorsport.

Willard Eudora – Alleen beschikbaar tot en met 29 maart bij Southern San Andreas Super Autos en Simeon’s Premium Deluxe Motorsport-showroom.

Activiteiten

Het voltooien van de vijf missies levert je dus een nieuw voertuig op, maar dat is lang niet alles. Als je This is an Intervention uitspeelt, ontvang je Floral Güffy-zwembadslippers. Daarnaast leveren andere activiteiten je ook leuke cosmetische producten op. We zetten ze op een rijtje:

Bevoorraad je acidlab en voltooi een verkoopmissie om het Black Enema Flourish-skimasker te krijgen.

Voltooi een dagelijkse Stash House om het Teal Enema Flourish-skimasker te krijgen.

Voltooi alle missies van The Last Dose om de Lime Leopard Slab-pet en canvasschoenen te krijgen.

Vanzelfsprekend zijn er ook weer activiteiten waarmee je extra GTA$ en RP kunt verdienen. Momenteel krijg je anderhalf keer zoveel van beide zaken bij het spelen van Fooligan Jobs. Speel je Sumo (Remix), dan levert je dat dubbele GTA$ en RP op. Voor het spelen van Overtime Rumble ontvang je zelfs driedubbele GTA$ en RP.

Andere details die met deze update gemoeid zijn, zijn als volgt:

Nieuwe kleding: Merkvesten en wijde broeken, verkrijgbaar op verschillende verkooppunten in de stad.

1.5x de gebruikelijke acidproductiesnelheid.

Dubbele voorraden in acidlab-bevoorradingsmissies.

Voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium testrit: De Principe Deveste Eight (supercar).

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Textile City en Stab City.

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Överflöd Tyrant (supercar, 25% korting) en de Grotti X80 Proto (supercar).

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Pegassi Infernus Classic.

LS Car Meet-testritten: De Maibatsu Penumbra FF (sportwagen), Imponte Beater Dukes (musclecar, 50% korting) en de Cheval Taipan (supercar, 25% korting).

Te winnen in de LS Car Meet: Als je 3 dagen op rij in de top 3 van de Pursuit Series belandt, krijg je een Coil Brawler (offroad).

Kortingen

Tot slot profiteer je ook deze week weer van een aantal kortingen. Als je een bezoekje brengt aan de Gun Van, scoor je een Heavy Rifle tegen 25% korting. GTA+ abonnees krijgen ook nog 45% korting op de Marksman Rifle. Verder kun je gebruikmaken van een scherpe deal aangaande de MTL Brickade 6×6 (service) inclusief de bijpassende Acid Lab installatie, plus pantser en munitie. Hier geldt nu een korting van 30% op.

De voertuigen die momenteel in de aanbieding zijn:

Declasse Weaponized Tampa (Muscle) – 25% korting

Cheval Taipan (Super) – 25% korting

Överflöd Tyrant (Super) – 25% korting

Buckingham Miljet (Plane) – 25% korting

Hijak Ruston (Sports) – 50% korting

Imponte Beater Dukes (Muscle) – 50% korting

Sea Sparrow (Helicopter) – 50% korting

De huidige GTA+-voordelen zijn: Een gratis Ocelot Virtue (supercar) met Jackal- en Ocelot Racing-livery’s, de Agency Vehicle Workshop, gratis kleding, extra beloningen voor Fooligan Jobs en Hotring Races en meer. Prime Gaming-bonussen: Als je je Rockstar Games Social Club- en Prime Gaming-accounts hebt gekoppeld en GTA Online ergens deze week speelt, krijg je GTA$125.000.