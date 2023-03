Arkane’s volgende creatie laat niet heel erg lang meer op zich wachten. Redfall belooft ons een wereld waarin vampieren de wereld van vandaag domineren. Een interessante setting die we niet heel erg vaak meer zien. Maar wat staat je nu allemaal te wachten in het stadje genaamd Redfall? Daar geeft de onderstaande trailer meer duidelijkheid over.

Alles begon met een experiment wat helemaal verkeerd is afgelopen en nu is het aan vier helden om de mensheid te redden. Het zijn echter niet alleen maar standaard vampieren waar ze het tegen moeten opnemen, want Redfall wordt beheerst door een aantal absurd krachtige vampieren die door sommigen als goden worden omschreven.

Leg je houten staak en zilveren kogels maar alvast klaar. Redfall verschijnt op 2 mei voor de Xbox Series X|S en pc.