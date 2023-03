De asymmetrische horror games zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering aan het worden. Denk hierbij aan de inmiddels klassieker Dead by Daylight, maar ook aan recente games als Evil Dead: The Game, Friday the 13th en Predator: Hunting Grounds. Daar komt er binnenkort weer eentje bij, want The Texas Chain Saw Massacre is voorzien van een releasedatum.

Uitgever Gun Interactive en ontwikkelaar Sumo Nottingham deelde een nieuwe trailer van de game waarin de releasedatum aangekondigd wordt. De game zal op 18 augustus verschijnen. In dezelfde trailer wordt ook bevestigd dat er een technische test zal plaatsvinden op 25 mei. Verdere details over hoe je kan deelnemen moeten nog bekendgemaakt worden.

Hieronder kan je de kort, maar krachtige trailer zien die uiteraard gepaard gaat met flink wat moorden.