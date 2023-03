De Europese mededingingsautoriteit zou op 25 april een beslissing nemen over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Reuters meldt nu dat deze beslissing is uitgesteld naar 22 mei, omdat Microsoft met aanvullende maatregelen is gekomen om de goedkeuring te krijgen.

Deze maatregelen, suggesties en oplossingen voor eventuele struikelblokken worden aan andere partijen voorgelegd voor feedback. Het gaat hier ogenschijnlijk voornamelijk om Call of Duty, waarvoor Microsoft eerder al deals is aangegaan met onder andere Nintendo en Nvidia.

Een vertegenwoordiger van Microsoft zegt er het volgende over:

“We have stood behind our promise to bring Call of Duty to more gamers on more devices by entering into agreements to bring the game to the Nintendo console and cloud game streaming services offered by Nvidia, Boosteroid, and Ubitus. We are now backing up that promise with binding commitments to the European Commission, which will ensure that this deal benefits gamers into the future.”