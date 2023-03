De Steam Deck is al geruime tijd op de markt, maar zag tot op heden nog geen korting. Niet nodig ook, het apparaat gaat als warme broodjes over de toonbank. Om nu te vieren dat de Steam Deck een jaar verkrijgbaar is, is de eerste korting echter officieel een feit.

Iedereen die nu een Steam Deck aanschaft krijgt een korting van 10%. Dit gaat op voor alle modellen en hierdoor loopt de korting van pakweg € 40,- tot € 60,- op. Niet gek. Hieronder op een rijtje de prijzen inclusief de korting.

Steam Deck 64GB – Van € 419,- voor € 377,10

Steam Deck 256GB – Van € 549,- voor € 494,10

Steam Deck 512GB – Van € 679,- voor € 611,10

Interesse? Klik dan hier om een Steam Deck te bestellen.