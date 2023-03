Enkele maanden geleden werd Remnant II officieel aangekondigd, een sequel op de prima game Remnant: From the Ashes uit 2019. Ontwikkelaar Gunfire Games heeft nu een nieuwe trailer op ons losgelaten met gameplaybeelden: eentje waar hondenliefhebbers van zullen smullen.

De ‘Best Friends’ trailer toont namelijk de ‘Handler archetype’ in actie: een archetype dat gespecialiseerd is in combat en teamwork met een hond. Je kan je hond uitrusten met verschillende items en trainen om je te helpen in benarde situaties.

Remnant II verschijnt ergens in de loop van 2023 voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwste trailer waarvan sprake hieronder.