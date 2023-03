Vanaf nu ligt Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon in de winkels, een prequel/spin-off van de Bayonetta franchise. In deze game gaat een jonge Bayonetta – onder haar oorspronkelijke naam Cereza – op een magisch avontuur in Avalon Forest met haar knuffeldier Cheshire waar een demon in gevangen zit. De gameplay is echter radicaal anders dan de andere games in de reeks, dus heeft Nintendo een trailer vrijgegeven waarin de verschillende aspecten van de game even worden voorgesteld.

In de trailer komen heel wat zaken aan bod. Het verhaal wordt voorgesteld, maar we zien ook concrete gameplay. Cereza en Cheshire worden apart bestuurd (elk met een Joy-Con) en samen moeten ze puzzels zien op te lossen en vijanden zien te verslaan. Uiteraard is er ook heel wat te ontdekken in het bos (verstopte schatkisten, de Tír na nÓg dungeons en meer).

Bekijk onderstaande trailer om een goed beeld te krijgen van de game. Wil je weten of het spel de moeite waard is? Lees dan hier onze review na.