De Steam Deck is nu een jaar uit en ter promotie van het platform heeft Valve een leuke kortingsactie. De handheld pc is ook een succes en dan is het natuurlijk logisch dat er naar technische verbeteringen gekeken wordt. Een mooie stap vooruit zou bijvoorbeeld een OLED-scherm zijn, net zoals Nintendo deed met de Nintendo Switch.

Op papier lijkt het een kwestie van het scherm vervangen, maar in de praktijk blijkt dit toch wat lastiger te zijn. Pierre-Loup Griffais van Valve werd hiernaar gevraagd door PCGamer, maar stelt dat een OLED-scherm implementeren complexer is dan het lijkt omdat alles om het scherm draait en dat vraagt veel technisch werk.

“I think people are looking at things like an incremental version and assume that it’s an easy drop-in. But in reality, the screen’s at the core of the device. Everything is anchored to it. Basically everything is architected around everything when you’re talking about a device that small. I think it would be a bigger amount of work than people are assuming it would be. […] I don’t think we’re discounting anything. But the idea that you could just swap in a new screen and be done—it would need more than that to be doable.”