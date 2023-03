Alhoewel de rest van 2023 vooralsnog vrij rustig lijkt te zijn voor Sony PlayStation qua first-party games, kunnen we natuurlijk wel aankomende herfst eindelijk Insomniacs langverwachte Marvel’s Spider-Man 2 spelen. We weten nog niet heel veel over de game, maar het zal ongetwijfeld één van de grootste releases van het jaar zijn als het success van het eerste deel en Miles Morales een indicatie zijn.

Tijdens een recente livestream van Insomniac Games maakte lead engine programmeur Elan Ruskins bekend dat Insomniac in Spider-Man 2 gebruik zal maken van ‘hele coole dialoog technologie”. Wat dat precies betekent maakte Ruskins helaas nog niet bekend, maar wellicht maakt het de wereld van Marvel’s Spider-Man 2 nog dynamischer. Hopelijk horen we snel meer over wat deze technologie precies zal toevoegen.

Gezien de toevoeging van deze technologie in Marvel’s Spider-Man 2 is het ook waarschijnlijk dat deze technologie in Wolverine zal worden ingezet. Hopelijk zien we beide games snel terug, wie weet tijdens een aankomende PlayStation Showcase.