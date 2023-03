Ontwikkelaar Rocksteady – in een vorig leven nog immens populair dankzij de Batman Arkham-games – bevindt zich momenteel in een soort storm. Hun nieuwste project, Suicide Squad: Kill the Justice League, krijgt heel wat kritiek te verwerken op basis van de meest recente gameplay footage, wat velen doet speculeren over een eventuele last-minute koerswijziging.

De game zou intern uitgesteld zijn, wat natuurlijk nog wat extra olie op het vuur gooit al is daarover al bekend dat dit inhoudelijk niet zou leiden tot veranderingen aan de kern van de gameplay.

In de meest recente VGC Podcast heeft redacteur Andy Robinson echter andere dingen gehoord. Volgens insiders is Suicide Squad: Kill the Justice League geen nieuwe Gotham Knights. Intern zijn de ontwikkelaars erg tevreden over het product dat ze in elkaar aan het steken zijn. Al te grote veranderingen hoeven we dus volgens Robinson niet meteen te verwachten.

“I’ve been told that this is not another Gotham Knights, that everyone who’s working on it is quite optimistic about the combat loops they’ve made and the game world and things like that. [Based on all this, I would] kind of be surprised if they’re really rebuilding it in any significant way because it sounds quite positive.”