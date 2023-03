Op 6 en 7 mei zal de Heroes Made in Asia beurs plaatsvinden in de Evenementenhal Gorinchem. Een evenement dat in teken staat van alles wat uit Azië komt, dus verwacht verschillende activiteiten en bezienswaardigheden. Hieronder vallen zoal cosplay, manga, voedsel, merchandise en natuurlijk games.

In het kader van games worden er verschillende toernooien georganiseerd, zo heeft de organisatie van Heroes Made in Asia laten weten. Zo wordt er een Super Smash Bros. Ultimate 1 versus 1 toernooi gehouden, waarin gestreden wordt om de hoofdprijs van € 300,-. Het toernooi zal beide dagen gespeeld worden bij de mCon esports stand.

Meer van de Dragon Ball? Ook daarvoor wordt een toernooi georganiseerd, dit met de game Dragon Ball FighterZ. Eveneens betreft het hier een 1 versus 1 toernooi en de top 4 valt in de prijzen. Net zoals bij de andere game wordt dit toernooi georganiseerd door mCon esports.

Buiten de competities is er ook nog de mogelijkheid om verschillende games gewoon op je gemak te spelen. Zo is de beurs voorzien van een free-to-play area, waar titels als Mortal Kombat, Pokémon Unite, Tekken, Dragon Ball FighterZ en Super Smash Bros. Ultimate te spelen zijn.

Overigens, voor deelname aan de toernooien dien je een ticket aan te schaffen van € 5,-. Dit staat los van de entreeprijs voor het evenement, meer daarover kan je hier op de website van Heroes Made in Asia vinden. Wij zijn ook van de partij op het evenement, dus wie weet loop je ons wel tegen het lijf.