Er wordt druk gewerkt aan verschillende Silent Hill-projecten en dat betreft niet alleen games. Er is ook een film onderweg en die wordt langzaamaan opgestart. Zo is nu bekend geworden welke acteurs de hoofdrollen zullen vertolken.

Return to Silent Hill draait om het personage James Sunderland en hij zal gespeeld worden door Jeremy Irvine, zo meldt Deadline. De Engelse acteur was eerder al te zien in Fallen en The Last Measure. De vrouw van James zal worden vertolkt door Hannah Emily Anderson. Zij speelde onder andere in: Jigsaw en X-Men: Dark Phoenix. Het is de bedoeling dat volgende maand begonnen zal worden met het filmen.

Het verhaal van Return to Silent Hill gaat over James Sunderland, die drie jaar na de dood van zijn vrouw een brief van haar krijgt. Hij gaat terug naar Silent Hill om haar te vinden, alleen is daar niet alles wat het lijkt.