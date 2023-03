Elden Ring heeft goed geboerd en passeerde onlangs de gigantische mijlpaal van 20 miljoen verkochte kopieën. Het verhaal is tevens nog niet afgelopen, want tijdens een speciaal feestje in Stockholm om het succes van de game te vieren, onthulde men dat er druk gesleuteld wordt aan de uitbreiding Shadow of the Erdtree, die nog geen releasedatum heeft gekregen.

Ondertussen heeft uitgever Bandai Namco een aantal huiveringwekkende statistieken gedeeld van Elden Ring. Via een uitgebreide infographic lezen we onder meer terug dat Elden Ring-spelers gezamenlijk meer dan negen miljard keer het loodje hebben gelegd, waarvan bijna 70% een vijand of NPC de oorzaak was. 14% van dat aantal kwam door spelers die onverhoopt de vaste grond onder hun voeten zagen verdwijnen.

De beruchte baasgevechten zijn ook onder de loep genomen. Er zijn bijna zes miljard pogingen gedaan om de groteske monsters te verslaan, 329 miljoen stuks waren voor Malenia, Blade of Miquella. De bekende samenwerking blijkt ook een succes: er zijn meer dan één miljard summons gedaan, waarvan 88% verzoeken waren om coöp te doen (en waarschijnlijk een poging om Malenia te verslaan).