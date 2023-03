Je ziet regelmatig dat in Japan de marketing voor een nieuwe game heel anders is dan in het Westen. Er wordt ook niet geschuwd om onorthodox uit de hoek te komen. Met Resident Evil 4 Remake is dat ook weer het geval.

Om de remake van Resident Evil 4 aan te prijzen is er een animatievideo verschenen. Hierin wordt gebruikgemaakt van een simpel tekenfilmpje en het is daardoor een wat kinderlijk geheel. Dit lijkt natuurlijk geheel tegenovergesteld te zijn van wat de game biedt, maar het wordt al snel duidelijk dat de sfeer van het spel ook aan bod komt.

Deze combinatie levert de onderstaande beelden op.