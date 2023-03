Degene die Diablo IV in de pre-order hebben staan, konden afgelopen weekend de beta van de game spelen. Een gamer heeft het voor elkaar gekregen om het avontuur met Kratos te spelen.

Diablo IV bevat de mogelijkheid om je eigen personage te maken. Je hebt zeer veel mogelijkheden hiervoor en daarom is het The_Fassbender gelukt om Kratos van God of War na te maken. In hoeverre dat is gelukt kan je in de onderstaande video zelf beoordelen.