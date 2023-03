De maand maart loopt richting het einde en inmiddels hebben we alle aangekondigde Xbox Game Pass titels zien verschijnen in de abonnementsdienst. Tijd dus om de resterende games voor deze maand aan te kondigen en dat heeft Microsoft vanmiddag via Xbox Wire gedaan.

Zo is Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition vanaf vandaag beschikbaar via cloud en voor console en pc. Op 28 maart zal MLB The Show 23 beschikbaar worden gesteld via cloud en op console. Twee dagen later op 30 maart komt daar nog Infinite Guitars bij, via de cloud en voor console en pc.

Verwacht volgende week de line-up voor april. Die wordt waarschijnlijk op woensdag of donderdag aangekondigd en bevat vanzelfsprekend meer titels gezien het de eerste twee tot drie weken van de komende maand zal beslaan.