Een dag of twaalf terug kon je lezen dat Sony PlayStation een wat merkwaardige uitspraak had gedaan. In het kader van het blokkeren van Microsofts overname van Activision Blizzard wierp het Japanse bedrijf op dat Microsoft in potentie Call of Duty-games op de PlayStation zou kunnen saboteren. Dit vanuit het perspectief dat gamers dan sneller geneigd zijn om over te stappen naar de Xbox.

Dit kwam Sony enigszins op hoongelach te staan, omdat het allemaal aannames zijn die als je wat verder denkt nergens op slaan. Microsoft heeft hier via de Britse CMA nu weer op gereageerd en komt met een veel sterker tegenargument. Het is namelijk volstrekt onlogisch om PlayStation versies van Call of Duty-games inferieur te maken aan versies die op andere platformen verschijnen.

Zo zegt Microsoft:

“As Microsoft will be shipping CoD on PlayStation in compliance with its remedy commitments [redacted], Microsoft will have every incentive to develop games with optimised support for PS5 features, such as haptics, and future consoles in order to maximise sales on the platform.”

Duidelijke taal. Microsoft zou als ze eigenaar van Activision Blizzard zijn juist kiezen voor een geoptimaliseerde versie voor de PlayStation. Dit zou goede reclame zijn en in potentie zelfs voor nog meer sales kunnen zorgen, wat een stuk interessanter is dan het saboteren van de games.