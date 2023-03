FromSoftware zit nog diep genesteld in de wereld van Elden Ring en diens aankomende uitbreiding Shadow of the Erdtree, maar het is tegenwoordig niet gek dat er bij een studio meerdere projecten op tafel liggen. Zo ook bij de Japanse studio, als we LinkedIn mogen geloven.

TheGameSpoof merkte namelijk het profiel op van Kennet Chan, die de afgelopen jaren een senior rol had bij FromSoftware en op dit moment producent en co-regisseur is voor Armored Core 6. De medewerker heeft echter ook op z’n profiel melding gemaakt van een onaangekondigd project, waar FromSoftware sinds januari 2022 al mee bezig is.

Een titel wordt dus niet genoemd en het is dus onduidelijk of het hier gaat om een nieuwe IP of een voortzetting van een andere franchise zoals Dark Souls, Sekiro of een vervolg op Elden Ring. Gezien de inmiddels legendarische naam van FromSoftware zal het project in ieder geval hoge ogen gaan gooien.