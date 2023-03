De argumenten van Microsoft en Sony omtrent de overname van Activision Blizzard gaan over en weer en het gekibbel heeft inmiddels zo goed als z’n hoogtepunt bereikt. De deal wordt nog steeds onderzocht door verschillende waakhonden en de EU lijkt inmiddels overstag te zijn gegaan, hoewel de definitieve uitspraak uitgesteld is naar 22 mei.

Echter lijkt de Britse Competition and Markets Authority nog niet gerustgesteld te zijn en heeft het z’n zorgen geuit over eventuele verminderde concurrentiemogelijkheden op het gebied van cloud-gaming, innovatie en het in handen krijgen van Call of Duty, wat volgens Sony een “onvervangbare franchise” is.

In een nieuw vrijgegeven document heeft de Amerikaanse techgigant tegenover de waakhond gezegd dat de genoemde deal van 10 jaar – met gelijkwaardigheid aan content en features – genoeg tijd voor Sony is om een alternatieve game te ontwikkelen. Microsoft betoogt dat de deal ervoor zorgt dat spelers tot en met de volgende generatie consoles nog Call of Duty-games kunnen spelen op het PlayStation-platform en dat de games die in het laatste jaar van die deal verschijnen voor altijd beschikbaar zullen blijven (zij het via backwards compatibility).

“Microsoft considers that a period of 10 years is sufficient for Sony, as a leading publisher and console platform, to develop alternatives to CoD.

The 10- year term will extend into the next console generation [redacted]. Moreover, the practical effect of the remedy will go beyond the 10-year period, since games downloaded in the final year of the remedy can continue to be played for the lifetime of that console (and beyond, with backwards compatibility).”