Onlangs liet Star Wars Jedi: Survivor zich zien met een nieuwe verhaaltrailer waarin het nieuwe avontuur van Cal Kestis uit de doeken wordt gedaan. Ontwikkelaar Respawn Entertainment verwent ons nu echter nog wat meer, ditmaal met enkele officiële sfeervolle screenshots van het spel.

Verschillende bekende en onbekende gezichten passeren hier de revue en door deze beelden te zien, krijgen we nog meer zin om Star Wars Jedi: Survivor te spelen. Jammer genoeg moeten we nog even wachten (tot 28 april) vooraleer de game uitkomt op de PS5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwe screenshots bovenaan en onderaan dit bericht.