Bandai Namco slaat ons de laatste tijd om de oren met nieuwe Tekken 8 trailers. Zo kregen we onlangs nog, onder andere, beelden van King en Marshall Law te zien en nu is hier alweer een nieuwe vechter die in de spotlights stapt: Lars Alexandersson.

Uiteraard krijgt ook Lars Alexandersson een eigen trailer die zijn moves aan ons voorstelt. Deze heroïsche vechter slaat je letterlijk met bliksemsnelle vuistslagen tegen de grond, dus pas op als je het tegen hem opneemt. Bekijk zijn spectaculaire vechtstijl in de trailer onderaan het bericht.

Tekken 8 zou voor april 2024 moeten uitkomen, maar een precieze releasedatum ontbreekt momenteel nog.