Ontwikkelstudio Bonzai Collective heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor diens aanstaande first-person bullet-hell shooter genaamd Luna Abyss. De trailer staat volop in het teken van de wereld en geeft een goede eerste indruk van de omgevingen en sfeer die we kunnen verwachten.

Volgens de omschrijving van het spel is Luna Abyss een wereld vol mysterie, gevuld met overblijfselen van een lang vergane kolonie en diepe valleien die worden gebruikt als gevangenissen. Met behulp van Aylin, een bewaker met artificiële intelligentie, is het aan jou om meer te weten te komen over deze oude civilisatie die ooit rondwaarde op Luna Abyss.

Luna Abyss heeft nog geen releasedatum, maar we weten in ieder geval wel dat het spel in ontwikkeling is voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Je kunt de trailer hieronder bekijken.