Polyarc, de ontwikkelaar achter de hoog aangeschreven VR-franchise Moss, heeft bekendgemaakt dat het bezig is met de ontwikkeling van een nog onaangekondigde competitieve multiplayer VR-game.

Alhoewel we nog geen naam kunnen toekennen aan het spel, is de game al redelijk ver in het ontwikkelproces. Je kunt je namelijk nu inschrijven voor de playtest die plaatsvindt tussen 14 en 16 april.

Polyarc wilde al in 2015 beginnen aan de ontwikkeling van dit spel, maar zegt dat het besloten had te wachten omdat het aantal spelers met een VR-platform nog te klein was. CEO van Polyarc, Tam Armstrong, geeft aan dat het bedrijf blij is met de groei die het VR-medium doormaakt, en ze hopen met deze nieuwe game nog meer VR-spelers te kunnen bereiken.

We are happy to see that the audience for VR continues to grow, now counting in the tens of millions of players, with more user-friendly and accessible headsets being released every year. As a game development studio that aspires to create games for everyone, we want to find ways to reach more of the audience within VR and even create space for new folks to join us there. With that in mind, the greater number of players gives us the opportunity to try ideas we have for multiplayer gameplay that can offer more to competitive players.