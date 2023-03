Deze week is Capcom Japan begonnen met een animatieserie om Resident Evil 4 Remake aan de man te brengen. Daar is nu de tweede episode van verschenen.

In de eerste video van ‘Leon and the Mysterious Village’ was Leon op zoek naar Ashley. In de tweede episode doet hij er alles aan om haar te beschermen. Dit levert wederom grappige beelden op, die je hieronder kunt bekijken.