Je zal hoogstwaarschijnlijk al gehoord hebben van ChatGPT. Ubisoft is bezig met een soortgelijk programma, die zal helpen met het genereren van gesproken zinnen van NPC’s.

In games van tegenwoordig zijn het niet alleen hoofdpersonages die gesproken zinnen ten gehore brengen, ook de menigte om je heen en andere NPC’s hebben vandaag de dag genoeg te zeggen. Dit zorgt voor meer immersie.

Het is volgens Ubisoft alleen heel erg monotoon werk om verschillende korte teksten te schrijven voor personages die je toevallig in een game tegenkomt of teksten die je opvangt als je in een menigte loopt. Om deze reden is de Franse ontwikkelaar/uitgever bezig met ‘Ghostwriter’.

Dit is een programma die in een korte tijd veel gevarieerde zinnen genereerd voor eerder genoemde situaties. Deze kunnen eventueel worden aangepast en als dit gebeurt zal Ghostwriter hiervan leren, zodat er de volgende keer er meteen betere teksten worden gegenereerd.

Ghostwriter zorgt er volgens Ubisoft voor dat er minder tijd hoeft worden gestoken in het schrijven van teksten voor minder belangrijke personages. Hierdoor is er meer tijd over om dialogen van hoofdpersonages tot in de puntjes uit te werken

Hoe Ghostwriter precies werkt wordt in onderstaande video uit de doeken gedaan.