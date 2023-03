We weten al dat er een film onderweg is die gebaseerd is op Gears of War, maar verdere details ontbreken nog. We weten nu echter wie de schrijver zal zijn.

Variety meldt dat niemand minder dan Jon Spaihts het script zal schrijven voor de Gears of War-film. Spaihts was onder andere verantwoordelijk voor het verhaal van The Mummy, Promotheus en Dune en diens aankomende vervolg. Tevens is de schrijver in 2022 genomineerd geweest voor een Oscar.

Spaihts laat weten dat hij de Gears of War-franchise geweldig vindt en hij kijkt er dan ook naar uit om dit te vertalen naar het witte doek.

“Gears of War is one of the all-time great action games, with vivid characters, a beautifully designed world, and a combat system that drives home the lethality of war and the importance of standing by your squadmates. It wants to be cinema, and I’m thrilled to have the chance to help that happen.”