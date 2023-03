Het nieuwste project van de ontwikkelaar achter Mutant Year Zero werd in mei van het vorige jaar aangekondigd. Daarna werd er weinig meer van het turn-based tactische avontuur vernomen. Nu laat het spel weer van zich horen door middel van de bekendmaking van de releasedatum.

The Bearded Ladies laat weten dat Miasma Chronicles op 23 mei 2023 te spelen zal zijn op de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc. Er zit echter wel een addertje onder het gras. Op de eerder genoemde datum zal namelijk alleen de digitale versie beschikbaar worden gesteld. Wil je een fysieke versie van de game, dan moet je wachten tot 20 juni 2023.

Miasma Chronicles heeft qua gameplay veel weg van de vorige game van The Bearded Ladies, Mutant Year Zero. Om je een idee te geven hoe dat eruit ziet hebben we een oude gameplayvideo van het spel voor je opgedoken. Deze check je hieronder.