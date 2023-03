Begin mei verschijnt Redfall ten tonele, de laatste shooter van Arkane Studios. In het titulaire stadje moeten groepen van maximaal vier spelers het opnemen tegen allerhande vampierachtige figuren. Er waren echter wat gefronste wenkbrauwen toen men onthulde dat je tenallen tijde een verbinding met het internet moet hebben, zelfs als je van plan bent om de game in je uppie te spelen.

Regisseur Harvey Smith heeft nu tegenover Eurogamer laten weten dat ze luisteren naar de feedback van de spelers en het daarom mogelijk willen maken dat een internetverbinding geen vereiste is, als je de game als singleplayertitel wilt doorlopen. Ondanks dat er tegenwoordig bijna geen apparaat meer met het grote internet verbonden is, zegt Smith dat er nog steeds gevallen zijn waar de verbinding niet optimaal is of dat je beperkt bent tot een maandlimiet. De kritiek op always online is daarom terecht, aldus Smith.

“There are people who live in places where there are outages or their broadband is shitty, or they’re competing with their family members, because their mum’s streaming a movie or their brother’s on another device. And so I think it is a legitimate critique.

We listen. And we have already started work to address this in the future. We have to do some things like encrypt your save games and do a bunch of UI work to support it. And so we are looking into – I’m not supposed to promise anything – but we’re looking into and working actively toward fixing that in the future.”