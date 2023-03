Ontwikkelaar Arkane Austin werkt nu al enige tijd aan de vampierachtige FPS Redfall en de release komt inmiddels steeds dichterbij. Het is nog maar een aantal weken voordat de game verschijnt, want Redfall zal op 2 mei voor Xbox en pc uitkomen. Het platform van Sony blijft dus uit vanwege de acquisitie van Bethesda door Microsoft, maar er is wel degelijk een PS5-versie in ontwikkeling geweest.

In een interview met IGN France vertelt creative director Harvey Smith namelijk dat Redfall een jaar in ontwikkeling was voordat Microsoft Bethesda overnam. Tijdens deze periode is er wel degelijk aan een PS5-versie gewerkt. Met Microsoft aan het roer veranderde dat gauw en werd er het volgende gezegd:

“No PS5, we’re focusing on Xbox, PC, and Game Pass.”

Duidelijke woorden van het nieuwe management. Smith zei dat het geen ‘big deal’ was en dat het juist ‘een goede keuze’ is geweest.