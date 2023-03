Diablo IV staat in juni dit jaar gepland en onlangs was de eerste beta beschikbaar. Wie een pre-order had geplaatst, kon namelijk tussen 17 en 19 maart al vroegtijdig met deze open beta aan de slag. De beta verliep niet helemaal vlekkeloos. Zo waren er serverproblemen, wachttijden, veel bugs en soms accounts die plots weg waren. Ook Ashava, de World Boss, verscheen soms helemaal niet in de game.

Omdat het een open beta is, valt het te verwachten dat de game nog niet in een perfecte staat verkeert. Ondanks dat het frustrerend kan zijn om tegen deze issues aan te lopen, verzekerde Diabolo’s general manager Rod Fergusson dat het de daadwerkelijke release van de game zeker zal verbeteren. Hij vertelde tegenover NME namelijk het volgende hierover:

“We put out six hotfixes over the weekend. We solved dozens of issues, and all of that work is going to pay off next weekend and then pave it for launch. Sometimes, as a player, it can be a little frustrating, but they have to recognize that they’re helping us make the actual launch of the game that much better.”