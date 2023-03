Als je op je Nintendo Switch wil gaan spelen, dan zal je zien dat er een nieuwe sysyteemupdate beschikbaar is. Deze brengt alleen geen spannende dingen met zich mee.

Volgens Nintendo zal update 16.0.1 er voor zorgen dat de algemene stabiliteit wordt verbeterd. Dataminer Oatmealdome laat weten dat er ook aanpassingen zijn gedaan in de zogenaamde ‘bad words list’. De dataminer had hier het volgende over te zeggen: