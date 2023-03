Een van de first party-games die Microsoft in ontwikkeling heeft, is Senua’s Saga: Hellblade II. Van deze titel is er een nieuwe trailer verschenen, die indrukwekkende real-time gezichtsanimaties laat zien.

Senua’s Saga: Hellblade II wordt gemaakt met Unreal Engine 5 en één van de features van deze engine is het Metahuman systeem. Hiermee kunnen uitermate realistische menselijke personages worden gemaakt, inclusief natuurgetrouwe animaties. De onderstaande Hellblade II-video laat zien wat voor resultaten er met dit systeem kunnen worden behaald.