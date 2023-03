Deviation Games werkt al een tijdje aan een exclusieve game voor de PlayStation 5. We hebben er nog steeds het raden naar wat dit project precies inhoudt, maar met enkele veteranen uit de Call of Duty: Black Ops (sub)franchise aan het roer, is het alleszins iets om in de gaten te houden. Een shooter lijkt in ieder geval al een beredeneerde gok.

Het LinkedIn-profiel van design director Derek Sunshine geeft nu iéts meer informatie weg. Niet op inhoudelijk vlak, wel wat gameplay betreft. Sunshines profiel benadrukt namelijk dat de volgende titel van Deviation Games er één wordt die je zowel solo als in coöp kan spelen. Veel zegt dat niet, maar iets is beter dan niets.