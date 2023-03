It’s morbin’ time! Morbius is inmiddels verkrijgbaar als extra personage in Marvel’s Midnight Suns en daar hoort zoals gewoonlijk een gameplay showcase bij. De onderstaande video duikt meer dan vier minuten lang in de vaardigheden van ieders favoriete vampier – nu ja, ‘favoriete’ is misschien wat overdreven – en toont waarom je hem zeker een kans moet geven. Enjoy!