Er is heel veel mogelijk op grafisch gebied als een game gebruik maakt van Unreal Engine 5. Een van de aankomende titels die wordt gemaakt met deze engine is The Lords of The Fallen. Een nieuwe trailer toont wat voor grafisch geweld je van dit spel kunt verwachten.

De video laat zien dat Hexworks gebruik maakt van veel van de technieken die Unreal Engine 5 met zich meebrengt. Zo wordt er onder andere door middel van ‘Lumen Global Illumination’ de gehele wereld in de game voorzien van realistische real-time lichtinval. Wat er nog meer te zien is in de video kan je hieronder bekijken.