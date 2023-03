Capcom Japan begon deze week met een reclamecampagne voor Resident Evil 4 Remake die bestaat uit een animatieserie. Hiervan is nu de derde episode verschenen en deze check je onderaan dit bericht.

In het derde deel van ‘Leon and the Mysterious Village’ vragen Leon en Ashely hulp aan een oude man. Dit wordt met alle liefde gedaan, alleen valt – net als in eerdere episodes – alles in duigen.