Sonic Origins is al geruime tijd te spelen, maar vorige maand dook Sonic Origins Plus opeens op. Een aankondiging bleef eerst nog uit, maar inmiddels heeft SEGA de vernieuwde uitgave officieel uit de doeken gedaan.

Sonic Origins Plus bevat naast de oorspronkelijke game en reeds verschenen add-ons nog meer nieuwe content. Zo zijn bij deze uitgave alle Sonic-games die op de SEGA Game Gear zijn uitgekomen, inbegrepen. Dit zijn er in totaal twaalf en deze hebben we even op een rijtje gezet.

Sonic the Hedgehog (1991)

Sonic the Hedgehog 2 (1992)

Sonic Chaos (1993)

Dr Robotnik’s Mean Bean Machine (1993)

Sonic Drift (1994)

Sonic the Hedgehog Spinball (1994)

Sonic the Hedgehog Triple Trouble (1994)

Sonic Drift 2 (1995)

Tails’ Skypatrol (1995)

Tails Adventure (1995)

Sonic Labyrinth (1995)

Sonic Blast (1996)

Deze titels zijn niet de enige extra’s in de Plus-versie van Sonc Origins. Amy Rose zal namelijk als speelbaar personage worden toegevoegd. Je kan haar besturen in alle games die te spelen waren in de originele Sonic Origins. Knuckles wordt als speelbaar personage in Sonic CD aangeboden. Tevens komt de fysieke editie met een artbook van twintig pagina’s.

Sonic Origins Plus komt op 23 juni uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Gamers die de originele Sonic Origins al hebben gekocht kunnen een Plus-upgrade kopen van $9,99. Dat zal hoogstwaarschijnlijk hier €9,99 worden.