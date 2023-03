Morgen kunnen fans van Resident Evil aan de slag met de remake van het vierde deel. Is het wachten je al teveel geworden, dan kan je de digitale versie van de game ook nu al spelen.

Video Games Chronicle laat weten dat als je Resident Evil 4 Remake direct wil spelen, je in ieder geval een Xbox moet hebben. Op het dashboard van Xbox ga je naar Settings, dan All Settings, System en ga dan naar: Language and location. Zet dan je regio op Nieuw-Zeeland en selecteer restart now.

Aangezien het in Nieuw-Zeeland al 24 maart is zal je Resident Evil 4 Remake gewoon kunnen spelen. Het maakt ook niet uit of je het spel in de pre-order had staan.