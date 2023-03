We hebben slechts een heel vaag idee wat de game Everywhere van Leslie Benzies’ Build a Rocket Boy nou moet gaan worden, hoewel het eerder is beschreven als een “real-life Ready Player One“. Afgelopen zomer onthulde de studio de eerste, echte beelden van Everywhere tijdens Gamescom Opening Night Live.

Nu heeft Build a Rocket Boy wederom beelden en screenshots gedeeld, ditmaal gaat het om MindsEye, een in-game game (zo diep) die straks beschikbaar zal worden gesteld in Everywhere. Daarbij is er een sloot aan screenshots gedeeld, waarvan er een aantal ogenschijnlijk niet zoveel met MindsEye te maken hebben. Spelers zullen in Everywhere straks hun eigen ervaringen kunnen maken, delen en verkennen.

Het is nog niet bekend wanneer of voor welke platforms Everywhere moet gaan lanceren.