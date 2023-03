Het zijn drukke dagen bij Respawn Entertainment. De studio legt op dit moment de laatste hand aan Star Wars Jedi: Survivor, maar men werkt tevens al een behoorlijke tijd aan een nog onaangekondigde first-person shooter in datzelfde universum, die naar verluidt ook multiplayerelementen zal bevatten.

Nieuwe vacatures, die gespot zijn door Exputer, hebben nu mogelijk weer wat details onthuld. Ze zijn bij Respawn namelijk naarstig op zoek naar een cinematic lead, senior character artist, lead mission designer en lead lighting artist. Dat is an sich niet zo bijzonder, maar de vacaturetekst onthult tevens dat de game geïnspireerd is door games als Star Wars: Dark Forces en Jedi Knight: Dark Forces 2.

Daarbij zegt men dat de game gebruik zal maken van Unreal Engine 5 en een singleplayertitel zal zijn, wat juist weer haaks staat op eerdere berichten. Respawn lijkt zich dus nog in de vroege fase van de ontwikkeling te bevinden en we hoeven op de korte termijn nog geen onthulling te verwachten.