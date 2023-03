Ontwikkelaar Digital Extremes heeft voor een zeer lange tijd zich bezig gehouden met Warframe en de game wordt nog goed gespeeld door veel spelers. Warframe wordt regelmatig nog onderhouden en voorzien van updates, maar de ontwikkelaar is ook bezig met een nieuwe game. Deze werd afgelopen jaar in juli aangekondigd, maar gameplay van Soulframe was op heden nog niet getoond.

Tijdens een dev stream van Digital Extremes zijn de eerste beelden nu wel getoond. Deze tonen wat combatgameplay en zo krijg je een korte, eerste indruk van de game. Wel moet gezegd worden dat dit echt een prototype is en dat de game verre van af is. Neem deze beelden dus met een korreltje zout, want het gaat ongetwijfeld veranderen. De game ziet er tot nu toe grafisch wel prima uit. Op welke platformen Soulframe zal verschijnen, is ook nog niet bekend.