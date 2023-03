Ontwikkelaar Daedalic Entertainment en uitgever Nacon hebben de releasedatum van The Lord of the Rings: Gollum aangekondigd. Het spel zal op 25 mei beschikbaar zijn voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Later dit jaar zal er ook nog een Nintendo Switch-versie verschijnen.

De aankondiging ging gepaard met een livestream waarin de ontwikkelaars het spel speelden en vragen beantwoordden. Je kunt de video die naderhand is geüpload hieronder bekijken: